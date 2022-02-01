Зеленский под овации Верховной рады подписал указ об увеличении армии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении ВСУ на сто тысяч человек и продления срока военных контрактов.

Это произошло в ходе пленарного заседания Верховной рады, где выступал глава государства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Разработан указ президента Украины об укреплении обороноспособности страны и привлекательности военной службы. Этот указ предусматривает увеличение денежного довольствия всех военных до уровня не ниже трёх минимальных заработных плат. Переход Украины к основам профессиональной армии. Увеличение срока действия контрактов. Разработка концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов, членов их семей, система карьерного роста офицеров. А также увеличение на протяжении следующих трёх лет численности Вооруженных сил Украины на сто тысяч человек профессиональной армии. Создание дополнительных двадцати бригад ВСУ», – пояснил Зеленский.

Украинский президент добавил, что этот документ якобы не связан со «скорой войной», и подписал указ под аплодисменты парламента.

Правда, фракция Петра Порошенко, традиционно эксплуатирующая повестку военной истерии, на этот раз отреагировала довольно холодно. Порошенковцы развернули в сессионном зале плакат с обвинениями в адрес Зеленского, требуя от него прекратить исполнять роль актера в президентском кресле.