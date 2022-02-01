Зеленский под овации Верховной рады подписал указ об увеличении армии

01.02.2022  13:23 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении ВСУ на сто тысяч человек и продления срока военных контрактов.

Это произошло в ходе пленарного заседания Верховной рады, где выступал глава государства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении ВСУ на сто тысяч человек и...

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«Разработан указ президента Украины об укреплении обороноспособности страны и привлекательности военной службы. Этот указ предусматривает увеличение денежного довольствия всех военных до уровня не ниже трёх минимальных заработных плат. Переход Украины к основам профессиональной армии. Увеличение срока действия контрактов. Разработка концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов, членов их семей, система карьерного роста офицеров.

А также увеличение на протяжении следующих трёх лет численности Вооруженных сил Украины на сто тысяч человек профессиональной армии. Создание дополнительных двадцати бригад ВСУ», – пояснил Зеленский.

Украинский президент добавил, что этот документ якобы не связан со «скорой войной», и подписал указ под аплодисменты парламента.

Правда, фракция Петра Порошенко, традиционно эксплуатирующая повестку военной истерии, на этот раз отреагировала довольно холодно. Порошенковцы развернули в сессионном зале плакат с обвинениями в адрес Зеленского, требуя от него прекратить исполнять роль актера в президентском кресле.

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