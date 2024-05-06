Зеленский под прицелом, у него нужно отобрать смартфон, – полковник СБУ

После объявления в розыск в России президента Украины Владимира Зеленского, его охрана должна быть серьезно усилена.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Старикова, у Зеленского теперь нужно отобрать его смартфон, который может служить наводчиком российского высокоточного оружия.

«Российская Федерация воюет по науке. Мы же обсуждали все эти мероприятия, то есть, все, что они делают, – это все учит военная наука и военное искусство. Первые лица, согласно всем международным конвенциям, они неприкосновенны. А тут это показывает, что никакие договора, как Петр Алексеевич обманул по «Минским соглашениям», как они говорят, тем более, подтверждено было – и Оланд подтвердил, и Ангела Меркель подтвердила, это подтверждено официально, и президент Зеленский. То есть, они считают, что после определенного срока они уже не попадают под эти международные конвенции. А это говорит о том, что необходимо усилить, – я так понимаю, что уже есть жесткий контрразведывательный режим вокруг президента, а надо усилить и полностью взять под контроль все, что связано с передвижением, не допустить каналов утечки, полностью забрать у президента телефон, смартфоны… Это необходимо делать, потому что телефон – это полная наводка, с учетом космической системы, которая есть, космической разведки и радиотехнической разведки. Они же каждый день наводят спутники радиотехнической разведки и ставят их не на геостационарную орбиту, а на 180-220 километров. Как раз они полностью держат, почему и попадают так высокоточным оружием», – заявил Стариков.