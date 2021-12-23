«Зеленский под влиянием нациков»: Путин объяснил, кто будет решать судьбу Донбасса

Новости Украины

Украинская сторона ранее сама настаивала, чтобы представители ЛДНР поставил подписи под Минскими соглашениями, но теперь называет их «террористами».

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на большей пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будущее Донбасса определят люди, которые живут на Донбассе. По-другому быть не может. Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками в создании наилучших условий для определения будущего людей, которые проживают на этой территории. Есть ли проблемы? Да. Потому что в соответствии с Минскими соглашениями Россия является посредником, а нас хотят сделать стороной конфликта. В Минских соглашениях такого нет, и мы на это не соглашались», – сказал Путин.

Он обвинил руководство Украины в том, что оно не хочет остановить перестрелки на Донбассе.

«Спросите у сегодняшнего руководства Украины, как они отдают приказы стрелять по Донбассу в ежедневном режиме. Некоторое время назад были достигнуты договоренности о том, что приказ на ответный огонь могут отдать только вышестоящие руководители, вплоть до соответствующих министерств в Донецке, Луганске и Киеве. Это решение было принято, чтобы прекратить обстрелы вообще. Киевские власти взяли и отменили потом это решение, передав право принятия решения на уровень полевых командиров. И все возобновилось. Спросите их, зачем они это сделали. И как они смогли это сделать, отдавая приказ стрелять по своим гражданам, если они считают проживающих на Донбассе людей своими гражданами. Своими, а не чужими», – подчеркнул президент.

Он напомнил, что Минские соглашения предусматривают внесение изменений в конституцию Украины, обеспечение автономии республик, проведение выборов, обеспечение амнистии.

«Что мы видим в проекте закона о переходном периоде? Вместо выборов – военная администрация, вместо амнистии – люстрация, вместо решения политических вопросов 0 возвращение войск в места постоянной дислокации. Так ставится вопрос. То есть ввести войска на эту территорию без всяких политических процессов и выборов. В Минских соглашениях есть требование внести изменения в конституцию. Где они? Там написано, что они должны быть согласованы с представителями ЛДНР.

Прекрасно помню, потому что принимал участие в выработке этих решений. Не только не согласовывают и не вносят предложения по изменениям в конституцию, а вообще отказываются разговаривать с представителями Донбасса. Хотя когда подписывали документы в Минске, сами настаивали, чтобы руководители ЛДНР поставили свои подписи. Должен честно сказать, они отказывались. Нам пришлось с ними поработать, чтобы убедить. Они поставили – теперь с ними отказываются разговаривать. Объявляют их террористами», – сказал Путин.

Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский попал под влияние радикальных националистов.

«Потому что вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, президент Зеленский подпал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов. Как на Украине говорят – нациков», – резюмировал глава государства.