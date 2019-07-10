Зеленский под запись выразил солидарность с украинскими нацистами

10.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Позиция нового президента Украины Владимира Зеленского полностью совпадает с позицией украинских нацистов, угрожавших погромом телеканалу «NewsOne» за попытку провести телемост с Россией.

Соответствующее заявление Зеленский сделал сегодня во время поездки на совещание в Киевской области, перед началом которого его встретили боевики, потребовавшие ответа на вопрос об отношении к телемосту с РФ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Считаете ли вы нормальным, что во время войны телеканал «NewsOne» устраивает телемосты с нашими врагами, и Медведчук скупает телеканалы?», – обратился к Зеленскому боевик «Нацкорпуса» Олекса Бык.

«Моя гражданская позиция с вами полностью совпадает. Я думаю, что во время войны любые люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинские каналы. Мы должны с вами разбираться, но как демократическая страна – на законодательном уровне. Будет Верховная Рада – мы разберемся.

Никаких информационных монополий у нас не будет. Это я вам честно говорю, я сам вышел из этого канала. Именно таким людям, как господин Медведчук, не дадим монополизировать», – ответил Владимир Зеленский.