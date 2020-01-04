Зеленский подарил «Газпрому» передышку и не «дожал», сокрушаются у Порошенко

04.01.2020, Киев, Максим Карпенко

От заключенного недавно договора о транзите газа большую выгоду получила Россия, а не Украина. Об этом в эфире принадлежащего Петру Порошенко телеканала «Прямой» заявил политический обозреватель Иван Капсамун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению эксперта, Украина имела более выгодные позиции и могла устроить торг по транзиту. Однако в итоге Киев получил договор, по которому ежегодно объемы транзита через украинскую территорию будут снижаться.

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«Украина, имея козыри в виде транзита, ограничилась тем, что мы более-менее получили для себя определенную передышку, получили определенные деньги, но мы этот козырь не смогли использовать в каких-то других вопросах.

Почему бы не увязывать или, по крайней мере, не торговаться в рамках того же «нормандского формата», когда речь идет о наших территориях, о том, что Россия пошла против нас войной?

В данном случае, в транзите, в пролонгировали этого контракта, наиболее была заинтересована как раз Россия, ну и европейские партнеры в том числе.

И Россия своего достигла, потому что за эти пять лет, которые подписаны, на самом деле только первый год является более выгодным для Украины. Последующие – там объемы транзита падают до 40-ка миллиардов. Это в два раза меньше, чем сейчас мы прокачиваем. Потому Россия получила для себя передышку для того, чтобы достроить «Северный поток», а мы не дожали и не взяли того, что могли бы», – заявил Капсамун.