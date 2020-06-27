Зеленский подарил херсонский торговый порт друзьям Саакашвили

27.06.2020, Херсон, Игорь Шаповалов

В рамках рабочей поездки в Херсонскую область президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии подписания соглашения о передаче госпредприятия «Херсонский морской торговый порт» в концессию грузино-швейцарской компании-консорциума «Рисоил-Херсон».

Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас сегодня прекрасное событие для Украины. Прежде всего – для Херсонщины. У нас первая за всю историю независимости Украины морская концессия. Я поздравляю всех», – подчеркнул Зеленский.

В свою очередь, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что от этого проекта ожидается 300 миллионов гривен инвестиций в развитие порта и инфраструктуры города.

«Концессионер имеет очень амбициозные планы – планируют не останавливаться на этом этапе и увеличить грузоперевозку в течение следующих нескольких лет до 5 млн тонн. Мы поддерживаем эти амбициозные планы и желаем, чтобы они воплотились в жизнь», – сказал Криклий.

Украинская телеведущая Наталья Влащенко объяснила, что таким образом Владимир Зеленский фактически подарил большой порт друзьям Михаила Саакашвили.

«Вы, наверное, понимаете, что 300 миллионов гривен для того, чтобы получить такой порт на 30 лет – это вообще не деньги. Это 8 миллионов долларов – вообще ни о чём. Большой морской порт в распоряжении этой компании. Концессия заключена на 30 лет.

В принципе, за такие деньги отдать порт на 30 лет – это просто подарок. Я, конечно, заинтересовалась, что это за компания, кто является конечным бенефициаром этой сделки. И вот, что мне рассказали.

Есть такие два брата – Давид Бежуашвили и Гела Бежуашвили. Давид работал при Саакашвили, руководил там Совбезом, то есть грузинским РНБО, и он достаточно близкий человек Саакашвили. И этот факт дал толчок тому, чтобы все обсуждали, что это решение пролоббировал Саакашвили», – казала она.

Однако Наталья Влащенко добавила, что есть и другая версия – эту сделку мог пролоббировать и украинский олигарх Игорь Пинчук, который является основным партнёром Гелы Бежуашвили на Украине.

Произошедшее также прокомментировал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. По его мнению, этот поступок приведёт к краху экономики целого региона.

«Очередной бред сумасшедшего. Распродадут последнее, а потом и жрать не за что будет. Насколько я знаю таких «инвесторов» – обычно они добивают, обворовывают последнее. Вслед за этим последует сокращение народа, который в этом порту работал, потом упадёт доходная часть в бюджет, ну а потом придёт крах этому оставшемуся так называемому производству, которое хоть как-то Херсон кормила.

Мне печально наблюдать, что продаётся последнее. Вот только куда потом людям деваться, и за какие деньги ремантировать жилищно-коммунальную сферу, реставрировать старинные дома, и так далее.

Я считаю, это поступок глупый и дурной. А президент, как всегда, просто дурак. Потешится над народом», – рассказал Журавко «ПолитНавигатору».