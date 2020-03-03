Зеленский подло предаёт народ, угождая каждому влиятельному лицу – Лукаш

03.03.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет портить отношения ни с олигархами, ни с заокеанскими «партнерами» – и дает им все, чего они хотят, вредя интересам народа Украины.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я чувствую, что Зеленский пытается жить так, чтобы не поссориться не с кем. Ну хочет несколько мужчин за океаном землю – возьмите. Ну хочет несколько мужчин и женщин в ОВГЗ спекулятивные деньги из украинского бюджета – ну, пожалуйста. Ну хочет несколько власть имущих или, там, олигархов продолжать свои успешные бизнес-проекты – ну, пожалуйста.

Скажите, с кем он вступил в прямой конфликт? Назовите хоть одного человека, у которого прямой конфликт с президентом. Я такого не знаю.

Но так не получится – потому что он не понимает одной простой вещи: да, он себе конструирует свое будущее, не наше сегодняшнее настоящее, и не наше будущее, а свое персональное будущее. Будущее, в котором нет врагов, в котором посмотрит каждому «порошенко» в глаза и скажет: «смотри, я ж тебя не тронул за что ты меня трогаешь? Я же тебя не догнал тогда? Так дай мне свой канал для моего «95 квартала».

Но он не понимает, что угождая всем, он нарушает и предает единственного суверена – народ. А те, кому он угождает, они нуждаются только в одном – чтобы он был слабым, как можно более слабым, податливым, согласным на любой компромисс.

Но это моя абсолютно субъективная внутренняя оценка. Он не понимает, что, пытаясь всем улыбаться, всем сдавая наше имущество, суверенитет, землю, права, покрывая через своих людей преступников, он нарушает права людей. И сам он становится слабее день ото дня, и люди видят это. Посмотрите какая динамика падения рейтинга… сумасшедшая», – заключила юрист.