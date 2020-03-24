Зеленский подложил коронавирусную свинью под среднее образование

24.03.2020, Харьков, Артем Клименко

Карантин отодвинул на задний план все прочие украинские проблемы, успешно создаваемые «слугами народа».

Между тем, надо отдавать себе отчет: в культурном и духовном измерении 13 марта украинская власть вбросила кусок дерьма в каждый дом. И если совсем еще не факт, что коронавирус зафиксирован в вашем районе, то смердящий ксенофобией закон «О полном общем среднем образовании», подписанный Зеленским, воняет уже под каждой дверью.

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Есть специфическая национал-патриотическая категория граждан, которой нравится этот запах и вкус. Но для остальных остается открытым вопрос: как долго они готовы терпеть это, вдыхать и поглощать всё, что им скармливают недоразвитые «слуги» «Европейской солидарности», прилежные исполнители заветов Петра Порошенко.

На днях 56 нардепов, преимущественно из ОПЗЖ, направили в Конституционный суд обращение о признании неконституционным закона «О полном общем среднем образовании».

Виктор Медведчук заявил: «Дискриминирующий закон «О полном общем среднем образовании» нарушает часть 3 статьи 10 Конституции Украины, которая гласит, что «в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины», а также статьи 11, 22, 24, 53 Основного Закона.

Идя на поводу у национал-радикалов и зарубежных центров внешнего управления Украиной, пропагандирующих оголтелую русофобию, Зеленский подписал этот антиконституционный закон, продемонстрировав, что игнорирует интересы миллионов русскоязычных граждан Украины и нарушает права в первую очередь большинства жителей Юго-Востока, 80–90% из которых голосовали именно за него. Внедренную Порошенко политику дискриминации русского языка продолжает Зеленский, сегодня она реализуется уже им».

Всё верно вроде бы. Но майданный переворот не для того оттоптался на Конституции, чтоб какой-то там Конституционный суд возвращал к Основному Закону зе-команду, попутавшую берега и проникшуюся украинизацией.

Можно напомнить, как в 2018 году КС взял под козырек перед Порошенко, признав неконституционным закон Кивалова — Колесниченко «Об основах государственной языковой политики». Причем было очевидно, что Конституционный суд оказывал Петру Алексеевичу интимную услугу, вовсе не заботясь о соблюдении Основного Закона. К тому времени был принят дискриминационный закон «Об образовании» (сентябрь 2017года), попирающий и Конституцию, и Европейскую Хартию региональных языков. Но Конституционный суд и прочие поборники конституционных прав тогда засунули собственные языки в укромное место, одному Петру Алексеевичу ведомое.

На дискриминационный характер закона «Об образовании» указывала Венецианская комиссия. А просто грамотные люди не раз отмечали: все законодательные инициативы порошенковской власти, связанные с языком, не просто противоречат Конституции и Европейской Хартии региональных языков — они юридически ничтожны с точки зрения приоритета Основного Закона и международных договоренностей, ратифицированных Украиной. Но власть винницких барыг клала с прибором на рекомендации Венецианской комиссии и мнение грамотных людей. И передала эту эстафету (вместе с прибором) зе-команде.

Понятно, почему так действовали майданные барыги и их «зеленые» наследники. От них ничего другого и не ожидалось. В лучшем случае, Зеленский мог забанить ту зловонную «парашу», которую приготовил парламент уже при новой власти: то есть забраковать свежий закон «О полном общем среднем образовании», призванный дополнить рамочный закон «Об образовании» (2017). Но психология инфантильного человека не ориентирована на лучший случай: вы ему предлагаете съесть мороженое, а он тянется к собачьей какашке.

И вот, стоит обратить внимание на то, с какой легкостью совсем недавно выпадали «на измену» поборники русского языка. В конце 2018 года Харьковский облсовет проголосовал за отмену решения о региональном статусе русского языка. Причем большинство депутатов от «Оппоблока» и «Видродження» дисциплинированно показали при этом голосовании, что им ничего не стоит превратиться в скот, которым погоняет порошенковская власть. Остались в далеком прошлом те времена, когда Харьков был оплотом борьбы за права русского языка, когда председатель облсовета Чернов считался верным соратником Кушнарева и еще не превратился в порохоботскую марионетку.

Ничего не поменялось в отношении харьковской региональной «элитки» к языковой проблеме и после победы Зеленского. Из всех депутатов местных советов нашелся только один, Андрей Лесик, отважившийся участвовать в уличной акции против принятия дискриминационных норм о языке обучения в средней школе. Депутат Харьковского горсовета высказал «Политнавигатору» свое мнение о продолжающейся языковой зачистке.

«Помню пятницу, 13 число, начало этого шухера с коронавирусом, — говорит Андрей Лесик. — И тут новость, что президент Зеленский подписал законопроект «О полном общем среднем образовании», который носит дискриминационный характер. По факту Зеленский не оправдал ожиданий, в том числе и русскоязычных граждан, которые живут в Харькове, для которых русский — родной язык. Прошло немало времени даже после той акции, которую мы устраивали 27 января под Харьковской обладминистрацией, — и Зеленский не подписывал закон. У меня была надежда, что он его отложит и не подпишет: укажет на ущербность этого закона, и на себя все медали повесит…

Но оказалось не так. Он пошел на поводу у тех людей, которые борются с языком, родным для миллионов наших сограждан. Под шумок просто уничтожаются русскоязычные школы. Получается, что президент не услышал рекомендации Венецианской комиссии, проигнорировал чаяния людей, которые живут на Юго-востоке. По сути, Зеленский продолжил преступный курс Порошенко, зачистку русскоязычных граждан. Еще до того, как Зеленский подписал этот закон, Виктор Медведчук и ОПЗЖ говорили, что будут подавать в суд, поскольку он неконституционный. Ведь понятно здравому человеку, что не может закон противоречить конституции. Поэтому шансы на победу в Конституционном суде очень велики. В Конституции написано, что русский язык и другие зыки национальных меньшинств имеют право на защиту и на развитие».

Лесик добавляет, что Европейская Хартия региональных языков и Конституция стоят выше законов, которые им противоречат. Но обещания Зеленского разобраться с дискриминационными нормами и откорректировать законодательство остались только пустыми обещаниями. И приход Ермака на должность главы офиса президента не добавил здравости этой политике.

«Поменяли шило на мыло, — считает Лесик. — Люди ожидали, что что-то в корне изменится. Но реальный курс этой команды, не только в языковом вопросе, никак не согласуется с тем, что они говорят и обещают. А курс должен быть очень простой: налаживать добрососедские отношения с РФ, выполнять минские соглашения, наказать ответственных за переворот на майдане, перестать переписывать историю, наладить работу промышленных предприятий, прекратить упования на кредиты МВФ».

Политолог, руководитель проекта «Открытая аналитика» Роман Травин прокомментировал новые языковые реалии в образовании:

«Фактический запрет на получение образования на русском языке (а закон ограничивает в правах, прежде всего, именно русскоязычных) нарушает базовые права человека, зафиксированные в ряде международных документов, в том числе европейских. Тем не менее, такое дискриминационное решение поддерживается именно теми на Украине, кто как раз и декларирует стремление в Европу в качестве своей главной цели.

Сами европейцы тоже закрывают глаза на это прямое нарушение пресловутых «европейских ценностей», потому что их полностью устраивает антироссийский курс нынешней киевской власти.

Отдельно нужно отметить, что в украинском законодательстве четко зафиксирован примат ратифицированных международных договоров над национальными законами. И здесь достаточно вспомнить Европейскую хартию региональных языков, которая сегодня, по сути, является частью украинского законодательства и имеет статус выше, чем принятые дискриминационные законы в языковой сфере.

В частности, ратифицировав эту хартию, Украина обязалась не препятствовать получению и среднего и высшего образования на региональных языках. То есть, эти законы являются нарушением не только моральных норм и принципов, но являются ничтожными и с правовой точки зрения. Повторюсь еще раз: на такого рода нарушения идут не те, кто скептически относится к Западу и ЕС, а именно те, кто на каждом углу кричит о своей приверженности «европейским ценностям». И в этом особый цинизм ситуации».