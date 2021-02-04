Зеленский подмахнул себе приговор, закрыв от безысходности неугодные каналы

04.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Решение о закрытии оппозиционных телеканалов было принято президентом Украины под влиянием эмоций и может для него иметь, кроме обвала рейтинга, и неприятные юридические последствия.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Кирилл Молчанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить о Зеленском, я бы это назвал страхом от безысходности. Решение было явно эмоциональное поскольку процедура была проведена с кучей грубых нарушений. Даже сам Разумков признался, что никакого заседания СНБУ не было, был какой-то удаленный письменный опрос без пояснений. Просто голосование было по этому решению.

Это еще раз ставит вопрос, насколько глава государства принимает взвешенные решения. Я уже не говорю о том, что они его впоследствии, с юридической точки зрения, поставят его под уголовное преследование после окончания каденции – это как минимум третье решение за последний месяц, которое в нормальной демократической стране можно рассматривать как начало процедуры импичмента.

Сначала было незаконное решение о снятии Тупицкого, потом законопроект о роспуске Конституционного суда. Теперь указ президента о персональных санкциях против гражданина Украины. Чловек, который позиционирует себя как юрист по образованию, занимается грубым нарушением Конституции, не понимая, что за это в будущем может наступать ответственность, и не только политическая.

Рейтинг власти падает не из-за оппозиционного телевидения, а из-за невыполненных обещаний. Из-за провала кейса по тарифам, из-за провальной вакцинации, из-за отсутствия прогресса на Донбассе. Можно, конечно, отключить все каналы, но люди получат платежки и рейтинг будет еще ниже.

Был открыт своего рода ящик Пандоры, и последствия будут. Даже не все депутаты от «Слуги народа» с этим согласны», – заключил Кирилл Молчанов.