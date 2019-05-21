Зеленский поднимает градус антироссийской истерии

21.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Новый президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции.

Об этом он заявил на встрече с представителями администрации США и конгресса, сообщается на сайте украинского президента.

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«США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ», – попросил Зеленский.

Также он назвал США хорошим примером для Украины.

«У нас есть очень хороший пример – это ваша страна. Реформирование Украины в целом, во всех отраслях, будет происходить не после прекращения огня на Донбассе, а параллельно. Потому что нам это нужно. Мы хотим стать европейской страной в сфере ценностей и прозрачности», – сказал президент Украины.

Также Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за поздравления и выразил надежду на встречу в ближайшее время.

С американской стороны во встрече приняли участие министр энергетики США Рик Перри, спецредставитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер и сенатор Рон Джонсон.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Зеленский выдвинул территориальные претензии к России.

Кроме того, в команде Зеленского пообещали, что курс президента Порошенко будет продолжен.