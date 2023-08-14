Зеленский – подонок, воспользовавшийся актерским искусством – Валентина Талызина

Население Украины – это талантливые люди, которые оболванены своим руководством и пропагандой.

Об этом в эфире интернет-канала «Эмпатия Манучи» заявила известная советская и российская актриса Валентина Талызина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Украина – родная страна, я обожаю эту страну, там талантливые люди. И так они оболванены. Один был президент – я женщина, не хочу его называть, и второй. Второй просто подонок. Актер, воспользовался актерским ходом, очень хорошим, встал на колени перед людьми и просил прощения.

И оказалось, все это игра. И сейчас ездит по всему миру, и просит, и просит. Он обещал закончить эту войну. Я все сказала, я его видеть не могу, он не патриот своей родины и своей Украины», – заявила Талызина.