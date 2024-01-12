Зеленский подписал антироссийский договор с Лондоном. Кремль играет в необъяснимое благородство

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Великобритания и Украина, как и анонсировалось, заключили соглашение по гарантиям безопасности. Подпись в Киеве подмахнул британский премьер-министр Риши Сунак, о прибытии которого уже сообщал «ПолитНавигатор».

Соглашение включает обмен разведданными, обязывает Великобританию консультироваться с Украиной в случае, если та «снова подвергнется нападению со стороны России», и оказывать «быструю и устойчивую» помощь. Действовать документ будет в течение 10 лет с возможностью пролонгации или до момента вступления Украины в НАТО.

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«Лондон – один из главных организаторов всей кампании в поддержку Украины, главный актор, главный фактор, который заставляет Зеленского сопротивляться, несмотря ни на что. Реально – это помощь в момент, когда США задерживают все и Европа истощилась, эта помощь играет большую роль для киевского режима. Конечно, с ее поступлением у нас будут возникать определенные трудности на линии боевого соприкосновения. Это помощь почти в последний момент, и она во многом спасает Зеленского», – в комментарии «ПолитНавигатору» заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ в отставке Леонид Решетников.

Обозреватель Армен Гаспарян уверяет, что подписание соглашения ничего не меняет для России в долгосрочной перспективе. По мнению Гаспаряна, вопрос лишь в том, почему Кремль позволяет высокопоставленным лицам НАТО наведываться в Киев с антироссийскими планами.

«Никакой угрозы здесь нет, потому что по факту Великобритания – один из основных акторов событий на Украине. Они и так воюют руками украинцев. Украина может расцениваться как англосаксонские прокси. Великобритания дает деньги, Великобритания дает оружие, Великобритания дает инструкторов, Великобритания дает базу – о какой угрозе после того вообще может идти речь? Великобритания является стороной этого конфликта. А вот, почему мы не делаем так, чтобы дорожка в Киев была заказана, – это вопрос хороший. Потому что мы действуем, согласно правилам, традициям и законам боевых действий. Единственные в мире – посмотрите, что творит Израиль в Секторе Газа, посмотрите, что творят те же самые британцы в Йемене. А мы верны своим традициям», – заявил Гаспарян.

Схожие вопросы по поводу необъяснимой лояльности к верхушке киевского террористического режима озвучивает в беседе с «ПолитНавигатором» главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Режим Зеленского – это «Петрушка», надетая на руку британского кукловода. Руками Украины Лондон хочет дальше вести войну с Россией. Для нас главная угроза – это поставка дальнобойных видов вооружений, потому что с их помощью Украина будет продолжать атаки, аналогичные тем, которые имели место в качестве удара по Белгороду. Британия обладает определенным потенциалом, достаточно серьезным – это надо учитывать, в плане поставки этих видов вооружения. Вопрос – как реагировать России? Во-первых, Зеленский должен быть обозначен как реальная военная цель. В данном случае это – террорист и в отношении него должны быть развязаны руки России вплоть до применения всех видов оружия».

Коротченко также считает, что России необходимо серьезно нарастить производство своих комплексов ПВО.

«Необходимо серьезное усиление гособоронзаказа в части, касающейся закупок современных систем и комплексов ПВО. Очевидно, что СВО будет длиться, как минимум, мы уйдем в 25-й год. Исходя из этого, надо понимать, что главная опасность и риски – это террористическая активность, включая дальние удары. Это и ракеты, и дроны. Возможна поставка ракет ATACMS из США с увеличенным радиусом поражения, снятие ограничений на атаки по территориям, которые раньше ограничивал Запад. То же самое касается поставки F-16, которые будут нести дальнобойное оружие. Надо увеличивать гособоронзаказ на системы ПВО, кратное увеличение производства таких систем, как «Тор», «Бук М3», поскольку «Бук М3» обладает серьезным потенциалом для перехвата как крылатых ракет, так и оперативно-тактических. Это реальная угроза для нас, поэтому увеличение возможности закупок, наращивания войсковой, объектовой ПВО – очень важная задача. Угроза Украины никуда не денется – надо реализовывать цели СВО. Мы можем делать это не только путем наступательных действий, но и путем уничтожения ключевых объектов транспортной, логистической, военной инфраструктуры Украины. В первую очередь, мы должны ориентироваться на безопасность России и ее населения», – заявил Коротченко.

А вот военный эксперт Института стран СНГ капитан I ранга Сергей Горбачев считает, что визит британского премьера и новое соглашение с Киевом – свидетельство того, что Запад не оставил планы по расчленению России.

«Вызовы и угрозы и существовали, и будут нарастать, и они связаны с тем, о чем говорил наш президент – Запад поставил перед собой решительные цели, связанные с будущим России, ее существованием. В западных аналитических центрах ведется работа по расчленению нашей страны – это свидетельствует о том, что их цели статичны. Более того, Запад от работы, связанной с реализацией «малых» договоренностей перешел к системной, плановой работе, рассчитанной на годы. Те же британцы недавно заявили, что готовы поддерживать Украину столько, сколько нужно, спланирована работа как минимум на ближайшие три года. Это говорит о том, что он не видит возможности прекращения конфликта в обозримой перспективе. Зеленский, по всей видимости, устраивает Запад и, несмотря на то, что его президентский срок подходит к концу, я думаю, что будет найден формат продления его полномочий, потому что он является не просто персоналией, а коллективной фигурой, готовой выполнять все, что ей скажут. Поставки конкретных вооружений не прекращались и не прекратятся – те заявления о том, что якобы денег нет у тех же американцев – ну, если американцы не дадут денег сегодня, то дадут их завтра. А сегодня вместо американцев деньги дают другие государства – в данном случае Великобритания. Поэтому я полагаю, что год будет непростым», – заявил Горбачев.