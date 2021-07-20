Зеленский подписал в Грузии ничего не значащую бумажку

20.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал во время визита в Грузию ничего не значащую декларацию, касающуюся внешнеполитических устремлений Украины, но ничего не сделал для решения насущных проблем в отношениях Украины и Грузии.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил киевский политолог Константин Бондаренко.

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«Фактически, Зеленский не занимался украинско-грузинскими отношениями, он занимался более глобальными вопросами, я принимал какие-то декларативные документы которые вряд ли будут иметь какое-то серьезное значение в дальнейшем. При этом у нас с Грузией накопилось немало проблем. Грузинское руководство весьма ревниво относится к тому, что сегодня Саакашвили имеет достаточно весомые позиции в Украине. Было несколько скандалов с попытками вмешательства украинских граждан во внутренние дела Грузии. Недавно был вынесен приговор двум гражданам Украины, которые были задержаны при попытке дестабилизировать ситуацию в Грузии. В Киеве сейчас нет полноценного посла Грузии», – говорит эксперт.

«Понятно, что в такой ситуации визит президента Украины в Грузию не мог быть каким-то прорывным. Во время такого визита можно было только подписать какие-то там очередные декларации, снова сверить часы с грузинским руководством и так далее. Никакие вопросы, которые есть в отношениях Грузии Украины, не были решены. Их попросту решили отложить на потом», – сказал Бондаренко.