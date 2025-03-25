Зеленский подпишет то, что ему через Ермака передадут Россия и США – Луценко
Россия и Украина согласятся на 30-дневное прекращение боевых действий.
Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я даю 80% на то, что он [президент России Владимир Путин] согласится на прекращение огня до 10 апреля. Я говорю не 100, но 80% на это даю… Он согласится на прекращение огня только на 30 дней без продолжения этого срока для того, чтобы за это время делегация Украины подписала мирное соглашение. Ну, если точнее, Ермак подписал. За 30 дней, до 9 мая…
Президент Украины, кстати, законно имеет на это основания, отстранился от этой роли сам лично и поручил не только проводить переговоры, но и подписывать соглашение именно Ермаку. Уверен, что россияне и американцы, достигнув соглашения о прекращении огня на 30 дней, будут требовать от него именно в этот срок подписать то соглашение, которое в рамках пока неизвестного для нас пакта Дмитриева-Виткофа ему положат на стол», – заявил Луценко.
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