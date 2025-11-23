Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский уже произнес свою капитуляционную речь. Однако избежать полной катастрофы «незалежной» уже не суждено.

Об этом экс-зампред правительства РФ, внесённый в перечень террористов и экстремистов, аферист Альфред Кох заявил в интервью киевской пропагандистке Людмиле Немыря, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Судя по тому, как Зеленский выступал в режиме «непростого решения»… Так его речь практически списана с генерала Суровикина, когда тот в 2022 году войска с правого на левый берег уводил. Непростое решение принимал. И Зеленский тоже в режиме непростого решения выступал.

Я надеюсь, что до него что-то начало доходить. Может, на него коррупционный скандал подействовал. Может, ему показали, как он дальше будет развиваться, какой будет второй акт этого мероприятия. И он понял, что дело пахнет керосином», – рассуждал Кох.