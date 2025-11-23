Зеленский подражает Суровикину перед сдачей Херсона, но уже поздно – иноагент Кох

Елена Острякова.  
23.11.2025 18:45
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1134
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский уже произнес свою капитуляционную речь. Однако избежать полной катастрофы «незалежной» уже не суждено.

Об этом экс-зампред правительства РФ, внесённый в перечень террористов и экстремистов, аферист Альфред Кох заявил в интервью киевской пропагандистке Людмиле Немыря, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский уже произнес свою капитуляционную речь. Однако избежать полной...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Судя по тому, как Зеленский выступал в режиме «непростого решения»… Так его речь практически списана с генерала Суровикина, когда тот в 2022 году войска с правого на левый берег уводил. Непростое решение принимал. И Зеленский тоже в режиме непростого решения выступал.

Я надеюсь, что до него что-то начало доходить. Может, на него коррупционный скандал подействовал. Может, ему показали, как он дальше будет развиваться, какой будет второй акт этого мероприятия. И он понял, что дело пахнет керосином», – рассуждал Кох.

Сбежавший в Германию экс-чиновник утверждает, что в этой стране не хотят помогать Украине.

«Ну хотите вы все сдохнуть в этой войне, ну так дохните. Почему мы должны на это деньги тратить. Почему мы вообще должны во всем этом участвовать. Что, Германия втягивала Украину в эту войну? Ложь. Меркель изо всех сил старалась остановить эту войну. А теперь нам кричат: вон вы нас предали и не даете нам денег. А мы вам не клялись в поддержке. С чего вы взяли, что мы вообще должны вам деньги давать», – разошелся Кох.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить