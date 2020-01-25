Зеленский подставил Макрона

25.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Во Франции, которая сегодня стремится стать лидером Евросоюза, зреет недовольство Владимиром Зеленским, поддержку которому во время президентских выборов оказывал Эммануэль Макрон.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил украинский дипломат, депутат Верховной рады Олег Волошин, посетивший недавно Париж в рамках межпарламентской встречи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Волошина, французские парламентарии недовольны тем, что вклад президента страны Эммануэля Макрона в проведение встречи в «нормандском формате» в декабре прошлого года оказался напрасным.

«Ключевой мой вывод такой – во Франции не понимают, почему после достаточно успешного, проведенного по инициативе президента Эммануэля Макрона саммита 9-го декабря в «Нормандском формате», зависла очередная пауза…

Были же конкретные договоренности, есть же коммюнике, должно было продолжиться разведение войск, и самое главное – в Верховной раде «мертвые пчелы не гудят», как говорится, – мы видим, что там идет острая дискуссия по рынку и по вопросу о земле, по новому трудовому кодексу, масса других законопроектов голосуется, принимается, но ничего не делается в контексте реализации политической части «Минских соглашений», – заявил Волошин.