Зеленский подставил под удар секретную базу с иностранцами в Одессе – британский аналитик

Президент Украины Владимир Зеленский вскрыл месторасположение секретной базы в Одессе, где готовились и располагались специалисты, управляющие морскими беспилотниками, переданными ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога американского журналиста Алекса Христофорова заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Одна из причин, по которой он отправился в Одессу, заключалась в том, что он хотел вручить награды спецназовцам, которые управляют этими водными беспилотниками, которые только что появились, потопив российский военный корабль в Крыму.

И, конечно же, он отправился на секретную базу, где обучаются эти люди, и откуда они действуют. И русские отслеживали его передвижение. Таким образом, они узнали, где находится эта база, а затем он ушел, и они нанесли удар по этой базе», – сказал эксперт.