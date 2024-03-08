Зеленский подставил под удар секретную базу с иностранцами в Одессе – британский аналитик

Анатолий Лапин.  
08.03.2024 10:36
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Одесса, Россия, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский вскрыл месторасположение секретной базы в Одессе, где готовились и располагались специалисты, управляющие морскими беспилотниками, переданными ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога американского журналиста Алекса Христофорова заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский вскрыл месторасположение секретной базы в Одессе, где готовились и располагались...

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«Одна из причин, по которой он отправился в Одессу, заключалась в том, что он хотел вручить награды спецназовцам, которые управляют этими водными беспилотниками, которые только что появились, потопив российский военный корабль в Крыму.

И, конечно же, он отправился на секретную базу, где обучаются эти люди, и откуда они действуют. И русские отслеживали его передвижение. Таким образом, они узнали, где находится эта база, а затем он ушел, и они нанесли удар по этой базе», – сказал эксперт.

«Министерство обороны России фактически подтвердило в своем телеграм-канале факт этого удара. Они подтвердили это, и есть всевозможные сообщения о том, что погибло много важных людей. Историю, которую я очевидно не знаю, не могу подтвердить, что воздушное пространство над Румынией было закрыто, люди эвакуированы и вывезены на Запад и все такое прочее.

Если роль Зеленского подтвердится, то это вызовет большой гнев в западных столицах из-за того, что он действовал таким образом и поставил под угрозу секретность этого проекта», – заявил Меркурис.

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