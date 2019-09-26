Зеленский подставил Украину накануне переговоров по газу

26.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Стенограмма переговоров президентов США и Украины, обнародованная накануне американскими властями, подставила Украину, которая рискует остаться без европейской поддержки на переговорах по судьбе транзита газа.

Об этом в своем блоге пишет эксперт рынка энергетики Юрий Корольчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Корольчук напоминает, что во время своего телефонного разговора с Трампом, опубликованном недавно, Зеленский раскритиковал страны Евросоюза и лидеров Германии и Франции, обвинив их в бездействии по отношению к России.

«Это же надо так было подставиться накануне газовых переговоров по транзиту. Теперь Германия и Франция, которые были как раз единственными лоббистами сохранения в полноценном режиме работы ГТС Украины, могут изменить свою позицию. Они ничего не делают. Это же США на 1000% стараются для Украины.

Наверное, здесь можно вспомнить о LNG-газе из Польши. «Мощная» помощь на максимум 15 млрд. кубов газа. Так, глядишь, скоро «сдержанный оптимизм» Коболева развернется как линия партии и станет «безудержным пессимизмом». Появление стенограммы – не обязательно касается коррупции и Байдена (также газовый вопрос «Буризмы»). А совершенно случайно убивает еще один клин между Украиной и ЕС по очень чувствительном вопросу газа», – пишет Корольчук.

Напомним, согласно стенограмме переговоров с Трампом, Зеленский заявил, что США на 1000% помогают Украине.

«Я могу сказать вам следующее. Я разговаривал с Ангелой Меркель и я встречался с ней. Я также встречался и разговаривал с Макроном, и я говорил им, что они делают недостаточно, не столько, сколько нужно делать в отношении санкций. Они не работают столько, сколько могли бы работать для Украины. Так и получается, хотя по логике Европейский Союз должен быть нашим самым большим партнером, но при этом технически Соединенные Штаты гораздо больший партнер, чем Евросоюз, и я очень благодарен вам за это, потому что США действительно много делают для Украины. Больше, чем Евросоюз. Особенно когда они говорят о санкциях против России», – говорил Зеленский.