Зеленский подтвердил, что сорвал захват самолёта с бойцами российской ЧВК

25.06.2021, Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Владимир Зеленский в интервью телеканалу 1+1 подтвердил, что усилиями его администрации была сорвана спецоперация СБУ по захвату бойцов российской ЧВК, которые должны были вылететь из Минска, а затем оказаться арестованы после принудительной посадки самолёта во время его нахождения в воздушном пространстве Украины.

Таким образом, Зеленский подтвердил неоднократно звучавшие ранее обвинения из лагеря Петра Порошенко о срыве спецоперации, в подготовке которой принимали участие еще порошенковские кадры СБУ.

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Напомним, что по версии оппонентов Зеленского, захват «вагнеровцев» сорвался якобы из-за нежелания испортить намечавшееся улучшение отношений с Москвой.

Сейчас в интервью Зеленский дал понять, что на проведении захвата российских бойцов ЧВК настаивала некие «другие страны».

«Мы с вами видели, что происходило в Белоруссии. Как посадили самолет. Чем это все закончилось. Чем заканчиваются такие случаи, такие спецоперации, к какой изоляции такие спецоперации приводят. Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции была других стран. Точно не Украины. И то, что Украина максимально затягивала этот вопрос – это правда. И то, что этого не произошло – еще раз, проводя параллели с Белоруссией, – слава Богу, что мы проявили вопрос субъектности», – сказал Зеленский.

Он уточнил, что общался с Александром Лукашенко по телефону после ареста «вагнеровцев» в Белоруссии (Батька тогда утверждал, что россияне находились в санатории возле белорусской столицы не транзитом, настаивая, будто бы это боевики, отправленные для организации переворота). Украинское посольство в Минске передало белорусам досье на арестованных россиян.

«Он сказал мне по телефону: «Дорогой мой, Владимир Александрович, ты же знаешь, как я к тебе отношусь, как Беларусь любит Украину, ты же знаешь, я тебя не подведу. Сейчас, у меня не все спокойно, я разберусь». Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Однако потом произошло то, что произошло. Это была наша последняя беседа», – заверил Зеленский.

Партия Порошенко «Европейская солидарность» уже отреагировала на интервью.

«За сдачу россиянам спецоперации по задержанию военных преступников из банды Вагнера – сегодня вы фактически выступили с явкой с повинной. Сам позвонил шестерке Путина Лукашенко и все рассказал», – говорится в заявлении партии.

При этом у Порошенко умалчивают, как он сам не раз обнимался с той самой «шестеркой» и заверял ее в надежной дружбе со стороны Украины.