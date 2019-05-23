Зеленский подтвердил намерение вынести вопрос договоренностей с РФ на референдум

23.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Владимир Зеленский заявил, что вынесение на референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ является способом выяснить мнение общества, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщается на официальном сайте Зеленского.

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«Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми», — сказал Зеленский во время встречи с общественными активистами в четверг в администрации президента.

Участники встречи, среди которых были волонтеры и бывшие военные, согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом.

Со своей стороны активисты предложили, чтобы встречи главы государства с представителями общественности происходили на постоянной основе.

Зеленский подчеркнул, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями, как это делалось раньше.

Как сообщал ПолитНавигатор, 21 мая глава АП Андрей Богдан заявил, что в команде Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум.

«Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку», — сказал он.

По мнению российского политобозревателя и блогера Бориса Рожина, такая инициатива Зеленского – это попытка обезопасить свою политику от критики справа. “В условиях, когда вся элита за войну, а весь народ хочет мира, но на условиях, которые ему продиктовала пропаганда, обслуживающая элиту, заинтересованную в войне, изменить ситуацию крайне сложно. Дав обещание прекратить войну на Донбассе, Зеленский очевидно сталкивается с переплетенными проблемами, разрубить которые лихим ударом невозможно. С одной стороны, есть агрессивное меньшинство, выступающее за войну до победного конца. Оно меньшинство, но оно агрессивное. Поддержка большинства, выступающего за мир, у него есть, но для нейтрализации меньшинства этого мало”, – так комментирует ситуацию еще один российский блогер Анатолий Несмиян.