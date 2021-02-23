Зеленский подвёл Украину к крупному потрясению – политолог

23.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Сакрализация Майдана делает насильственный конфликт оправданным способом «перезагрузки» власти, и в силу этого политическое развитие Украины в будущем неизбежно будет связано с новыми конфликтами такого рода.

Об этом на канале UKRLIFE.TV заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Весь наш опыт развития – через конфликт, через противостояние, через столкновение. Ну а героизация Майдана, которая произошла за последнее время – только подтверждение моих слов. Мы даже это событие превращаем в сакральное, государствообразующее, как его формулируют: «неотъемлемое историческое событие, которое является государствообразующим».

Теперь посмотрите моими глазами на сакрализацию. такого рода события – если у нас конфликт является государствообразующим, то значит, любой следующий поворот истории (а мы вошли в эпоху быстрых всемирных исторических событий) будет реализовываться и даже оправдываться исторически как наш способ самоутверждения. Произойдут ли какие-то изменения в этой политике ближайшее время? Боюсь, что единственный вариант, связанный с изменением такого специфического способа управления своей страной, своим обществом – это какое-то крупное потрясение.

Очень не хотелось бы его конечно, какое-то крупное потрясение в случае с Украиной – это очередные буквально революционные потрясения. Как свидетельствует опыт, в украинской истории было лишь несколько случаев, когда политическая элита принимала решение на перезагрузку без столкновения. Так было когда-то с уходом Леонида Кучмы с поста премьер-министра, так было – пусть через колено, но тем не менее – в 2004 году с третьим туром, так было в 2007 году, когда было принято решение о досрочных выборах – тоже сомнительное с точки зрения правой ситуации, но, тем не менее, у элит хватило ума не идти на Майдан, а пойти на выборы.

Я сомневаюсь, что сейчас ныне правящая политическая элита, самоуверенно освоившая государственную машину, посчитает возможным «перезагрузить» состав власти и, все-таки, сделать ее более сбалансированной для общества, запустить вот эту коммуникацию, запустить эту машину выработки коллективных решений. Они слишком самоуверенны, слишком увлеклись рычагами. И они ждут новых побед. А раз так, то по этим колдобинам будем ехать все вместе», – сказал Андрей Ермолаев.