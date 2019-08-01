01.08.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, Украина
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Зеленский поедет в Индию

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Зеленский поздравил Моди с победой на общенациональных парламентских выборах и переизбранием на должность премьер-министра Индии, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

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Собеседники договорились об обмене визитами в ближайшее время, обсудили пути укрепления экономических связей, расширение военно-технического сотрудничества.

“Стороны положительно отметили интерес индийской молодежи к обучению в учреждениях высшего образования Украины, рост внимания индийского кинематографа к нашей стране, традиционную популярность Индии среди украинцев”, – говорится в сообщении.

Как сообщал ПолитНавигатор, накануне состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским. Оба лидера обменялись приглашениями совершить официальные визиты.

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