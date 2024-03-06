Зеленский погиб в Одессе? – соцсети пишут о загадочном взрыве

Михаил Рябов.  
06.03.2024 13:40
  (Мск) , Москва
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Дзен, Одесса, Провокации, Происшествия, Сюжет дня


Владимир Зеленский мог погибнуть в Одессе, пишут околовоенные паблики. Кортеж украинского президента был замечен в центре города с утра. Машины направлялись в сторону порта, где, предполагается, должно было состояться награждение военнослужащих Сил спецопераций.

Внезапно в городе раздался мощный взрыв – по словам очевидцев, в центре Одессы стены домов буквально затряслись. Отслеживающий активность в зоне СВО мониторинговый канал «Треугольник» пишет, что российская сторона запуски по Одессе сегодня не производила.

Владимир Зеленский мог погибнуть в Одессе, пишут околовоенные паблики. Кортеж украинского президента был замечен...

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Исходя из этого, предполагается, что могла иметь место инсценировка. Например, организованная Киевом для увеличения рейтинга Зеленского (в соцсетях уже потешаются, что его сейчас гримируют, вымазывая мелом и красной краской, чтобы изобразить откопанным из-под завалов героем).

Кроме того, по некоторым данным, в Одессе также в этот момент был премьер-министр Греции, а демонстрация «зверств русских» – аргумент для новых поставок оружия.

Есть и еще одна версия – возможное убийство Зеленского ударом НАТО для вывода его из игры.

Так или иначе, но российские мониторинговые каналы уже объявили призыв к жителям Одессы присылать видео, если они стали очевидцами пролета ракеты накануне взрыва – так можно будет доказать или самообстрел, или НАТОвский удар.

Со своей же стороны хочется выразить удивление, почему российские источники заняты сбором доказательств непричастности к возможному уничтожению украинского военного преступника, который разъезжает по Одессе, наверняка рассчитывая, что по какой-то причине в этот момент РФ будет воздерживаться от нанесения ударов – хотя таковые осуществлялись все последние дни?!

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