Зеленский поглядел в рот Клинтону и похвалился первыми в истории переговорами с Ботсваной
Глава киевского режима Владимир Зеленский поблагодарил бывшего президента США Билла Клинтона за личную поддержку Украины.
Об этом сообщает телеграм-канал Зеленского и сайт ОП.
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«Чрезвычайно важно, чтобы общества, где свобода и демократия являются базовыми ценностями, не теряли ощущение актуальности войны в Украине. Благодарен 42-му Президенту США Биллу Клинтону за разговор и личную поддержку нашего государства!», – отметил Зеленский.
Зеленский поблагодарил за поддержку со стороны США на разных уровнях, а также за личную поддержку Украины от Билла Клинтона и его супруги, в частности, за участие в Саммите первых леди и джентльменов.
«США помогают нам не дать россии заморозить этот конфликт. А это именно то, к чему стремится россия. Мы хорошо знаем, что происходит с «замороженными конфликтами». Это растягивается на годы, десятки лет. Мы не можем этого допустить», – сказал Зеленский.
Он также призвал Клинтона использовать свой личный авторитет для привлечения внимания Запада к необходимости усиления нажима на Россию.
«Для нас очень важно, чтобы общества, где свобода и демократия являются базовыми ценностями, не теряли ощущения актуальности войны в Украине. Именно поэтому такие разговоры, как этот, для нас очень полезны», – заявил Зеленский.
Также Зеленский похвастался в твиттере «первыми в истории Украины» переговорами с президентом африканской Ботсваны Мокгвитси Массиси.
Провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з Президентом Ботсвани @OfficialMasisi. Подякував за засудження дій РФ, підтримку в ООН та на інших майданчиках, закликав приєднатися до обмежувальних заходів. Запевнив, що 🇺🇦 залишатиметься надійним експортером продовольства.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 8, 2022
«Провел первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Ботсваны Мокгвитси Массиси. Поблагодарил за осуждение действий РФ, поддержку в ООН и других площадках, призвал присоединиться к ограничительным мерам. Заверил, что Украина будет оставаться надежным экспортером продовольствия», – сообщил Зеленский в Twitter.
Ранее у Зеленского состоялись такие же «первые в истории» переговоры с президентами Малави и Гвинеи-Бисау.
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