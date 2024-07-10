Зеленский погонит ВСУ в осенний «контрнаступ» – нацист Мосийчук

Вадим Москаленко.  
10.07.2024 23:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Несмотря на потери и утраченную боеспособность, этой осенью ВСУ будут брошены в ещё одно «контрнаступление».

Об этом в эфире интернет-канала «NEWSROOM» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ подразделения «Азов», депутат Верховной рады прошлого созыва Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на потери и утраченную боеспособность, этой осенью ВСУ будут брошены в ещё одно...

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«Военные докладывают, и я знаю, что это правда, что ВСУ сейчас пребывают не в лучшей ситуации. Что нужно стабилизировать фронт, нужно вложиться в современную «линию Маннергейма», остановить врага», – сказал Мосийчук.

«А им говорят, что они должны осенью провести контрнаступление, потому что Зеленский кому-то что-то пообещал. И народу продолжают вешать трёхкилометровую лапшу о выходе на границы 1991 года.

Хотим мы границ 1991 года? Думаю, нет ни одного украинца, кроме откровенных коллаборационистов, который этого бы не хотел. Этого хочет вся нация. Но хотеть и реально мочь – это разные вещи», – добавил нацист и экс-депутат.

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