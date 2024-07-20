Зеленский поговорил с Трампом: и это был не пранк

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Одновременно Владимир Зеленский и Дональд Трамп подтвердили телефонный разговор друг с другом.

Как заявили на Банковой, их шеф «отметил жизненную важность двухпартийной и двухпалатной американской поддержки для защиты свободы и независимости нашего государства».

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«Я поговорил с Дональдом Трампом. Поздравил его с номинацией от Республиканской партии и осудил шокирующее покушение в Пенсильвании. Я пожелал ему сил и абсолютной безопасности в будущем», – написал по итогам разговора сам Зеленский в бывшем Твиттере.

По словам Зеленского, в ходе разговора они с Трампом договорились «обсудить на личной встрече, какие шаги могут сделать мир справедливым и по-настоящему прочным».

При этом, что характерно, в тексте поста Зеленский называет Трампа президентом, а не «бывшим президентом». Впрочем, это может быть просто данью американскому политесу. Там, как известно, президенты «бывшими» не бывают, а само это звание пожизненное.

В свою очередь Дональд Трамп написал о разговоре с зозяином Банковой в своей соцсети Truth Social. Он назвал беседу «хорошей» и поблагодарил Зеленского за то, поздравления с выдвижением и за то, что тот связался с ним.

Экс-президент США в очередной раз заявил, что после победы на выборах он сможет положить конец войне на Украине, «которая унесла так много жизней и опустошила бесчисленное количество невинных семей».

«Обе стороны смогут собраться вместе и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию», — уверяет Трамп.

Из западных политиков на разговор Трампа с Зеленским первым откликнулся британский экс-премьер Борис Джонсон. Он считает, что у экс-президента США Трампа хватит мужества для того, чтобы положить конец войне на Украине, если он победит на ноябрьских выборах

«Поговорив с Трампом на этой неделе, я сильнее, чем когда-либо, убежден, что у него достаточно силы и смелости, чтобы все устроить, чтобы спасти Украину, принести мир и положить конец расползанию конфликтов», — отметил бывший глава правительства Великобритании.

Правда, миролюбие Джонсона не должно обманывать. По его версии залогом наступления мира должно стать резкое увеличение оказываемой Киеву военной поддержки и снятие ограничений на применение Украиной западного оружия.

В начале июля газета The Washington Post писала о намерении Трампа оказать давление на Киев, с тем чтобы тот уступил России Крым и Донбасс. По данным издания, советники экс-президента США предлагали увязать мирные переговоры с поставками американского оружия Киеву.

Тогда Владимир Зеленский призвал Трампа поделиться своим планом и заявил, что он «потенциально готов» встретиться с Трампом и его командой, чтобы выслушать их предложения: «Мы хотим понять, будем ли мы в ноябре иметь мощную поддержку США или будем совсем одни».

Впрочем, Зеленский продолжает, по крайней мере, публично, настаивать на том, что мирные переговоры возможны исключительно на основе его «мирного плана», который основан на стремлении вернуть границы Украины образца 1991 года. Если закулисные подвижки в этом вопросе и имеют место, то на публику ничего не поменялось.

Вряд ли этот разговор можно расценивать как преждевременную присягу Зеенского новому хозяину Белого дома, как уже поспешили охарактеризовать случившееся некоторые комментаторы.