Зеленский поговорит с Трампом о «выживании Украины»

23.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент США Дональд Трамп и глава украинского государства Владимир Зеленский проведут часовые переговоры в рамках заседания Генассамблеи ООН, которое пройдет в Нью-Йорке.

Об этом в интервью телеканалу «Громадське» заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, Зеленский и Трамп попробуют «наладить контакт» друг с другом и обсудят «бизнес-идеи».

«Встреча с Дональдом Трампом будет обязательно, у нас есть время для этого. Это не будет встреча, что называется, на полях, пожимания рук. Оба президента нашли время, очень много встреч у всех. Для президента Зеленского вообще это первый выезд в ООН, он будет впервые принимать участие в Генеральной ассамблее и увидит очень много своих коллег, с которыми он и не думал, что придется и будет шанс встретиться», – сказал Пристайко.

«Вместе с этим большая часовая встреча в ходе которой, в первую очередь, мы ставим перед собой задачу наладить связь. Президент Зеленский дважды разговаривал по телефону, но мы же все понимаем, насколько важно иметь непосредственный контакт двух лидеров. Если установится нормальное взаимопонимание и нам удастся друг другу объяснить чего мы ожидаем и как дальше видим развитие наших двусторонних отношений вообще, выживание Украины в той войне, которая ведется – это и есть основные задачи», – отметил министр.

«Все остальные задачи, которые, к сожалению, я не могу вам раскрыть, но, поверьте, что есть целый список проблем, которые мы пройдем с Соединенными Штатами. Иногда это проблемы, иногда это бизнес-идеи, например, нам нужна энергетическая безопасность – это один из тех вопросов, которые обязательно будут обсуждены между президентами», – заявил Пристайко.