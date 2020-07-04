Зеленский погружается на социологическое дно

04.07.2020, Киев, Игорь Петров

Президент, правительство и парламент Украины теряют поддержку общества, которое все больше разочаровывается положением дел в стране.

Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент перешел свой электоральный Рубикон. Сегодня соотношение недоверия и доверия уже не в пользу президента. Это показывают все опросы. Сегодня тех, кто негативно оценивает деятельность Зеленского, на 7-10% больше. Это – серьезная проблема для самого Зеленского, поскольку теперь любые его инициативы изначально будут проходить фильтр критического восприятия общества. Большинство общества уже против Зеленского.

Перестает работать тезис «царь хороший – бояре плохие». Правительство и парламент достигли дна своих рейтингов. Уровень поддержки – в диапазоне 20%, антирейтинги – 50-60%. И все то, что делает дальше власть, ложится непосредственно на рейтинги президента. Общество все больше разочаровывается в ситуации в стране, хотя позитивно мыслящих, надеющихся еще 10 месяцев тому назад было 78%», – сказал политолог.