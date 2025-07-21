Зеленский погрузил нас в Средневековье – львовский бандеровец

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Владимир Зеленский и его клика выстроили вертикаль власти по средневековому принципу «государство – это я».

Об этом в эфире эмигрантского «Радио Чикаго» заявил львовский журналист и русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«О перезагрузке власти вообще невозможно говорить, потому что перезагрузка власти будет тогда, когда вся клика уйдет в небытие. Пока клика на своих должностях. Клика – это политологический термин для обозначения структурно замкнутой системы, которая черпает свои винтики только из своих собственных. То есть в такой системе решает единолично перст государя: на кого он укажет, тот будет занимать должность», – сказал Дроздов.

Он пожаловался, что в нарушение принципов демократии, министры на Украине назначаются по прямому указанию Зеленского.