Зеленский погрузил нас в Средневековье – львовский бандеровец
Владимир Зеленский и его клика выстроили вертикаль власти по средневековому принципу «государство – это я».
Об этом в эфире эмигрантского «Радио Чикаго» заявил львовский журналист и русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«О перезагрузке власти вообще невозможно говорить, потому что перезагрузка власти будет тогда, когда вся клика уйдет в небытие.
Пока клика на своих должностях. Клика – это политологический термин для обозначения структурно замкнутой системы, которая черпает свои винтики только из своих собственных. То есть в такой системе решает единолично перст государя: на кого он укажет, тот будет занимать должность», – сказал Дроздов.
Он пожаловался, что в нарушение принципов демократии, министры на Украине назначаются по прямому указанию Зеленского.
«У нас работает лозунг Людовика «государство – это я», что хочу, то и ворочу. Поэтому они уже и не сильно этим заморачиваются, соблюдением каких-то формальностей.
У нас всё для галочки. Не может в этой стране занять должность ни один чиновник без согласия царя и его регента. У нас такая модель уже шестой год, и это не с войной связано.
Кстати, даже если идти в Конституционный суд за разъяснениями, то государственная власть позаботилась о том, чтобы некуда было идти. Потому что уже третий год Конституционный суд парализован, заполнен подконтрольными кандидатурами. Я ж говорю – Людовик в чистом виде», – добавил националист.
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