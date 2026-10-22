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Своей антироссийской войной Зеленский лишил украинский народ надежды на выживание, а Украину – шансов на сохранение государственности.

Об этом на канале «MayiakUA» заявил эмигрировавший из Украины в США бывший политзаключенный – журналист Руслан Коцаба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уже не верю в единую Украину, к сожалению. Будет часть Украины, которая останется под протекторатом стран НАТО. И другая часть Украины, которая будет под протекторатом Российской Федерации. Всё – уже единой Украины не будет. Зеленский – это не только сотни тысяч трупов, непомерно разросшиеся кладбища, убитая экономика, экология, инфраструктура, 12 миллионов беженцев. Зеленский – это убитые перспективы украинской государственности», – сказал Коцаба.

Он подчеркнул, что когда на четверых погибших приходится только один родившийся, перспектив на восстановление нет.