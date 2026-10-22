Зеленский погубил украинский этнос и украинскую государственность – Коцаба

Максим Столяров.  
22.10.2026 18:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 883
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Своей антироссийской войной Зеленский лишил украинский народ надежды на выживание, а Украину – шансов на сохранение государственности.

Об этом на канале «MayiakUA» заявил эмигрировавший из Украины в США бывший политзаключенный – журналист Руслан Коцаба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Своей антироссийской войной Зеленский лишил украинский народ надежды на выживание, а Украину – шансов...

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«Я уже не верю в единую Украину, к сожалению. Будет часть Украины, которая останется под протекторатом стран НАТО. И другая часть Украины, которая будет под протекторатом Российской Федерации. Всё – уже единой Украины не будет.

Зеленский – это не только сотни тысяч трупов, непомерно разросшиеся кладбища, убитая экономика, экология, инфраструктура, 12 миллионов беженцев. Зеленский – это убитые перспективы украинской государственности», – сказал Коцаба.

Он подчеркнул, что когда на четверых погибших приходится только один родившийся, перспектив на восстановление нет.

«Демографические формулы показывают, что нет людей, которые восполнят украинский этнос. Их нет, не существует. Надежда на тех, которые вернутся в разруху из Европы, отсюда, из Америки, из Канады, шансов нет.

Это только альтернативно одаренные, интеллектуально стерильные люди могут так думать. Потому что рыба ищет где глубже, а человек ищет где лучше. И ждать нет времени, жизнь одна.

А люди отдали самое ценное – свои жизни – за какой-то очередной золотой унитаз Миндича, либо какую-то яхту Ахметова или Пинчука», – возмущался он.

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