28.07.2020, Киев, Игорь Петров
 
Донбасс, Политика, Украина
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Зеленский показал, что может начать прямые переговоры с ЛДНР


Президент Украины Владимир Зеленский пошел на прямые переговоры с террористом, захватившим заложников в Луцке, но при этом украинская власть не идет на переговоры с ДНР и ЛНР которые она считает террористическими организациями.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент взялся лично вести переговоры с этим террористом. Президенты обычно так не делают. Наш президент оказался умелым переговорщиком (я чуть-чуть иронизирую), убедил террориста сложить оружие, он даже пообещал выполнить требование террориста и выполнил свое обещание – он прорекламировал фильм «Земляне», как требовал от него террорист. Ну, конечно, если бы все террористы были такими и требовали бы рекламировать фильмы в защиту животных, то, возможно, все президенты мира охотно бы такие требования выполняли.

Но сам факт – создан очень важный прецедент, который может быть и негативным, и позитивным: президент тем самым подтвердил, что он как высшее должностное лицо государства может вести переговоры с террористом один раз, значит и второй может и третий, значит он может вести переговоры и с теми, кого у нас пропаганда официальная обвиняет и называет террористами, это те же сепаратисты на Донбассе.

У нас же была и антитеррористическая операция и так далее, и до сих пор мы считаем, что там идет борьба с террористами. Значит президент может как умелый переговорщик вступить в прямые переговоры с представителями Донбасса, убедить их вернуться в состав Украины. Вот это чрезвычайно важно.


И у меня иногда даже складывается мнение, что этот террорист появился специально для создания такого прецедента, для того, чтобы наш президент мог продемонстрировать, что он умеет договариваться с террористами и использует это умение для решения проблем на Донбассе. Ну тогда я скажу: и слава богу.

Кстати, у нас недавно опубликованы результаты социологических опросов, которые показывают, что значительная часть и даже большинство граждан Украины считают вполне допустимыми прямые переговоры представителей украинской власти с теми сепаратистскими республиками», – сказал Суслов.

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