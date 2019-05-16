Зеленский показал, что Украина – «вообще не страна»

16.05.2019, Киев, Михаил Рябов

Владимир Зеленский, проигнорировавший пятую годовщину трагических событий в Одессе, отказавшись озвучить свою позицию в скорбную дату вопреки ожиданиям избирателей, сделал еще один шаг, демонстрирующий сохранение националистического курса своего предшественника Петра Порошенко.

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Сегодня пресс-служба Зеленского опубликовала его фото по случаю «дня вышиванки».

«Вышиванку не забыл, побриться забыл. Не забудьте всех поздравить!» – так сам Зеленский подписал снимок.

Политический обозреватель Андрей Бабицкий заявил «ПолитНавигатору», что не видит ничего неожиданного в поведении Зеленского.

«Он об этом и говорил, что собирается продолжать курс своего предшественника, ничего не меняя. Собственно, кто ему даст скорректировать этот курс? Законодателем моды выступает не Киев, правила пишутся в Вашингтоне, поэтому любой, кто попробует отступить от них, тут же лишится головы. Зеленский же не самостоятельная фигура, я думаю, что все переговоры по политической линии новой власти ведутся с Коломойским, а уж его прижать американцам вообще ничего не стоит, поскольку против него возбуждена куча уголовных дел по «отмыванию» денег в той же Америке. Поэтому я думаю, что не только не будет никакого изменения курса, а тот курс, который проводится, он нуждается в постоянном усилении, его нужно постоянно дополнять какими-то новыми решениями и шагами», – сказал Бабицкий.

Он допустил, что сам лично Зеленский может быть равнодушен к идеям украинского национализма.

«Зеленский как-то выпустил видеоролик, где он изображал гея, и там как раз вел себя издевательски по отношению к вышиванке, к традиционному образу украинца, который пытается поймать галушку в воздухе губами, а в конце этого ролика вместо украинца вообще появляется свинья.

То есть, грубый, хамский, издевательский ролик над традиционной националистической риторикой.

Я думаю, что сам Зеленский, как и Порошенко, никаким националистом не является, это понятно. Тут дело не в его убеждениях, которых у него вообще нет, а в том, что Украина лишена субъектности, это вообще не страна, это акционерное общество, в котором контрольный пакет акций держат США, и вот появился новый управляющий, он должен выполнять волю акционера, он и будет ее выполнять», – резюмировал Бабицкий.