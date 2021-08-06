Зеленский показал Донбассу своё бесовское нутро

06.08.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

В обращении к жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, которых относительно недавно он называл «одинаковыми, такими как все украинцы», Зе чётко разделил «наших» и «ваших».

Тем самым «гарант» окончательно подтвердил, что оккупационной «зелёной» власти люди не нужны – «слуг» интересует исключительно территория, которую можно распродать или использовать в качестве сырьевого донора.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Об этом в колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Где заканчивается Украина и начинается Россия? Ответ на этот вопрос, наверняка, есть в методичке Госдепа, по которой украинский президент Зеленский готовится к выступлениям.

В интервью телеканалу «Дом» Зеленский заговорил словами Порошенко. Мы прекрасно помним, как Порох разграничил «нас» и «их»:

«У нас работа будет – у них нет. У нас пенсии будут – у них – нет. У нас дети пойдут в школы и детские сады – у них они будут сидеть в подвалах. И так мы выиграем эту войну», – говорил в своё время Порошенко.

Этим же путём пошёл и Зе, вот, что люди услышали от порошенковской «противоположности» Владимира Зеленского:

«Без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти вверх, всё строиться, однозначно. Донбасс в том виде – в оккупированном, в отрезанном, – никуда расти не будет, поэтому счастья для этих людей здесь не будет».

Как говорится, найдите пять отличий.

По факту – счастья нет у людей, которые пока ещё живут в Зе-оккупации. За 30 лет «незалежности» Украина лишилась и цивилизации, и роста, и будущего.

Своим интервью на телеканале «Дом» Зеленский подтвердил ненависть к жителям Донбасса и всем, кто любит свою историческую родину – Россию. Кроме того, заявление «Зе-гаранта» можно считать официальным разрывом Минских соглашений украинской стороной.

Отдельное внимание нужно обратить на такой момент: если донбассовцам Зе-предатель может только лишь «посылать» угрозы, то украинскому населению, несогласному с фашистским Зе-режимом, дан ясный намёк, что за инакомыслие и «пророссийские настроения» их будут жестоко наказывать – выселять (или отправлять в концлагеря). Зеленский «запел» о принудительном выселении.

Напомню, что о «принудительном выселении» люди узнали из фашистского плана «Ост». Гитлер считал, что 85% населения СССР, Чехии, Болгарии, Словакии, должны быть выселены, а евреи и цыгане – уничтожены. Сегодня вариации плана «Ост по-Зеленски» мы услышали от «миролюбивого» шестого президента Украины. В этом интервью пан Зе окончательно снял с себя все маски и показал людям бесовское нутро.

Зеленский «на отлично» намерен выполнять указания своих западных хозяев, – чтобы удостоится «чести» быть вызванным на ковёр к Байдену. Если повезёт, Зеленского, как и Тихановкую, накормят жменей печенек. Зе – это типичный гайдаровский мальчиш-пЛОХиш – лицемер, вредитель и гнусный предатель, который за банку варенья и пачку печенья продаст Родину.

Пожалуй, зерно спича Зеленского заложено в словах «дети их тут не находятся и умирать они за нашу землю не будут». Смысл правления Зеленского – сеять смерть, хаос, ужас. Смысл жизни русских по духу людей – создавать жизнь. И даже в сегодняшних непростых условиях мы созидаем, а оставшаяся часть Украины, увы, гибнет.

Зе нужно выучить историю, потому что Донбасс – это исконно русский край. Российской всегда была и территория такого государственного образования, как Украина, – об этом также узнает Зеленский, если обратится за помощью к учебникам, чтобы ликвидировать свою безграмотность.

В заключение, процитирую Молотова:

«Наше дело правое, враг будет разбит, Победа будет за нами»!

И, конечно же, Украина обязательно вернётся домой – в Большую Россию. Ведь в то время, пока Зеленский пытается возродить гитлеровский план «Ост», на Украине зарождается партизанское движение, которое будет бороться с Зе-оккупантом в его логове.