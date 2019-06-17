Зеленский показал французам свою жену

17.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

В сети уже появились первые кадры пребывания президента Владимира Зеленского вместе с его женой Еленой в Париже, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Фото опубликовала на своей странице в Twitter посол Франции на Украине Изабель Дюмон.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Как сообщал ПолитНавигатор, в Париже Зеленский уже посетил самый большой в мире кампус стартапов «Station F», открытый президентом Франции в июне 2017 года.

Во второй половине 17 июня состоится официальная церемония встречи Зеленского с супругой французской стороной.

Около 15:30 по местному времени в Елисейском дворце запланировала встреча президента Франции Эммануэля Макрона и Зеленского, в 16:30 запланирована совместная пресс-конференция президентов.

Ожидается, что Зеленский также посетит Сенат Франции, а вечером понедельника вылетит в Германию для встречи с канцлером Ангелой Меркель, которая запланирована на 18 июня.

Напомним, 17-18 июня президент Украины Владимир Зеленский посетит Париж и Берлин, где встретится с президентом Франции и канцлером Германии.