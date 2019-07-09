09.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Зеленский показал себя трусом

Президент Украины Владимир Зеленский испугался националистов, поставивших ему ультиматум с требованием запретить телемост Киев-Москва, анонсированный на 12 июля.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил российский политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт подчеркнул, что теперь ему придется или всегда идти у них на поводу, или ликвидировать радикалов.

«Что важно здесь – это то, как Зеленский испугался националистов. Испугался. Ведь до этого выступил один из лидеров националистов Билецкий и он фактически выставил ультиматум президенту. Ультиматум, что надо запретить в течение суток. И он запретил. Да, потом он всякими экивоками говорил, что он сам по себе, он сейчас пытается занять позицию на схваткой…

В конечном итоге он испугался, потому что ему пригрозили вооруженными выступлениями националистов. Из этого вывод – господин Зеленский, хотите или нет, но вам что-то придется делать с этими людьми. Если вы один раз поддались шантажу, они будут шантажировать все время. Поэтому сейчас выборы, формирование правительства и прочее, но если Зеленский хочет действительно порядка в своей стране, ему придется этих людей куда-то утилизировать и это будет нелегко», – заявил Михеев.

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