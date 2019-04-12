Зеленский показал зубы: Порошенко промахнулся

12.04.2019, Киев, Михаил Рябов

Петр Порошенко, неожиданно появившись в студии телеканала Игоря Коломойского, сломал сценарий передачи с критикой президента, однако не смог быть убедительнее своего главного оппонента Владимира Зеленского.

Об этом в своем блоге рассуждает политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко специально пришел в студию… В этом плане Порошенко молодец… Он ломает сценарий эфира, который готовил Коломойский. И это видно, что это работает… Однако с Зеленским этот номер не прошел. Зеленский включил Беня-стайл, который кому-то кажется хамовитым, но это нравится многим. Это простой настырный пацан. И Зеленский такой и есть. Он из простого пацаны, из Володи стал Владимиром Александровичем. И Порошенко никак не может перестроиться. Это их беда. Образ старого волка и молодого волка, очень четкий. Акела пытается доминировать, но он уже промахнулся», – считает автор.

По мнению Романенко, хотя Зеленский и не присутствовал в студии, а вышел в эфир по телефону, можно считать, что первые дебаты кандидатов уже состоялись.

«Первые дебаты между Порошенко и Зеленским прошли в том ключе, который навязал Зеленский после первого тура. Зеленский выбирает место, время и формат. Попытка Порошенко подиктовать условия провалилась. Петра Алексеевича даже жалко. Он воспринимает его как «Володю», а это не «Володя», а его скорый конец. Зеленский не просто показал зубы, но и брутально себя вел. Что-то мне подсказывает сердце, что его очень серьезно недооценивают в качестве вожака. 19-го будет разрыв», – резюмировал политолог.