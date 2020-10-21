Зеленский похоронил обещание о референдумах: Население проголосует по Донбассу не так, как выгодно власти

21.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

«5 вопросов от Зеленского» проводятся в форме не обязательного для исполнения властью опроса на выходе с избирательных участков, поскольку правящий режим, вопреки предвыборным обещаниям, боится устанавливать четкие правила референдумов на Украине.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил киевский адвокат Игорь Серков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полноценный референдум состоится тогда, когда на Украине появится полноценное законодательство о проведении референдума, но так как власть не заинтересована в данном законодательстве, то я думаю, что в ближайшем обозримом будущем его не появится.

Но разговоры об этом будут усиливаться, предложения президента о проведении референдума будут нарастать, на ток-шоу эту проблему будут обсуждать, это будут обсуждать на кухнях и в Офисе президента, но реальных шагов по проведению референдума власть предпринимать не будет», – отметил адвокат.

В свою очередь киевский политолог Кирилл Молчанов подчеркнул, что власть боится проводить референдум по причине последующей необходимости выполнения его результатов.

«Дело в том, что полноценный референдум со всеми юридическими последствиями власть проводить боится. Потому что потом пройдётся имплементировать его результаты, а это уже опасно, это не какой-то там шуточный опрос на неинтересные темы.

Если референдум действительно будет то, туда в первую очередь нужно будет вносить вопросы о Донбассе, урегулировании конфликта и земле, а там, скорее всего, будут не те результаты, на которые рассчитывает власть. И тогда им будет очень сложно с этой темы спрыгнуть, поэтому я думаю, что никакого референдума не будет», – заключил политолог.