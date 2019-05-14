Зеленский похож на пляшущего в горящем доме идиота с айфоном

14.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Избранный президент Украины Владимир Зеленский создаёт впечатление человека, радостно пребывающего в параллельной виртуальной реальности, в то время, как наяву вокруг него всё рушится.

К такому мнению пришли эксперты в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вообще у меня такое ощущение, что если забанить Зеленского в Twitter, Facebook и где-нибудь ещё, у нас не будет президента! Вообще не будем знать, где он, кто он и где находится. О чём он говорит?» – отметил экс-ведущий киевского Антимайдана, журналист Юрий Кот.

«Это же хорошо! Это мечта украинца, чтобы не было власти!» – закричал одиозный украинский политолог Вячеслав Ковтун.

«Ничего хорошего в этом нет. Вячеслав, это не мечта украинца, это мечта идиота», – не разделил журналист восторга земляка.

При этом писатель и публицист Николай Стариков, выразил мнение, что ничего хорошего от такого отношения ждать не стоит.

«Что касается Зеленского, мне кажется, всё больше людей понимает, что у него нет никакой программы – просто плывёт по течению вместе с теми, кто плывёт с ним и кто запустил его в это политическое плавание. Будет роспуск Рады – не будет, применяются методы совершенно не из политики, как размещение роликов. Никакой программы нет, реакция на то, что скажут в Вашингтоне, на количество лайков – мне кажется, ничего хорошего украинской государственности это точно принести не может», – сказал Стариков.

Журналист радиостанции «Вести FM» Гия Саралидзе отметил, что новоизбранный президент Зеленский вообще живёт в «виртуальном мире».

«Он же не только по поводу миллиона лайков, он много говорил, что государство должно быть в смартфоне у гражданина – вот идеальное у него государство. На самом деле, он мне сейчас напоминает человека, который пришёл в дом, там нет крыши, стены падают, где-то в юго-восточной части пожар уже начался, а он приходит и людям, которые там живут, своей семье говорит: «Я Wi-Fi проведу сюда, вы будете платить коммуналку по интернету! Здорово, правда?», и все на него смотрят и думают: «Ты дурак?» – образно описал ситуацию Саралидзе.