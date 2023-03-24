Зеленский похвалил украинское гестапо за политические репрессии

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Президент Украины Владимир Зеленский сожалеет, что пока нельзя подробно рассказать о всех операциях СБУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Зеленский заявил на торжествах, посвященных 31-летию со дня основания СБУ.

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«Украинский народ стремился иметь такую Службу безопасности своего государства, которой мог бы гордиться, которой мог бы быть искренне благодарен и благодаря которой мог бы чувствовать уверенность, что Украина будет защищена от всех угроз, какими бы они ни были», – пафосно провозгласил Зеленский.

Он считает, что нынешнее время поставило службу в условия «постоянного боя за Украину и одновременно жесткого внутреннего отбора и очистки».

Украинский лидер поблагодарил СБУ за репрессии, который он охарактеризовал как «противостояние внутреннему врагу» и «защиту государства от коллаборантов».

При этом он добавил, что детали многих задач и боевых операций СБУ можно будет рассказать лишь «после победы Украины».

«Но все украинцы и украинки уже могут быть уверены в том, что Служба безопасности нашего государства будет добавлять больше и больше героических страниц нашей национальной истории, истории новой независимой Украины», – считает президент Украины.

После этого он вручил государственные награды ряду сотрудников СБУ. Кроме того, передал орден «Золотая Звезда» родственникам одного из погибших СБУшников.