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Новости Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал, что 22 июня у него был телефонный марафон ради положительного решения по кандидатству в ЕС для Украины. Он за один день созвонился с 11 лидерами европейских стран: Болгарии, Латвии, Греции, Швеции, Эстонии, Чехии, Бельгии, Австрии, Словении, Молдовы, Литвы.

Об этом Зеленский похвастал в своем очередном видеообращении.

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“С самого утра я продолжил телефонный марафон ради положительного решения по кандидатству для Украины. Сегодня — 11 лидеров”, — сказал он.

Болгария

«Поблагодарил господина Премьер-министра Болгарии Петкова за поддержку Украины и развития всей Европы с нашим участием».

Латвия

«Обсудили с господином Премьер-министром Кариньшем сотрудничество между нашими странами, между Украиной и Европейским Союзом, а также наши общие возможности защитить Европу от тех кризисов, которые устраивает Россия, в частности продовольственной».

Греция

«Был рад услышать слова искренней поддержки Украины, имеем с господином Премьер-министром одинаковое видение исторического значения решения, которое ожидается от Европейского совета».

Швеция

«Обсудили с госпожой Премьер-министром Андерссон перспективы двустороннего сотрудничества и взаимодействие на уровне европейских структур».

Эстония

«Поблагодарил госпожу Премьер-министра Калласа за неизменную поддержку Украины. Обсудили приоритеты нашего сотрудничества и повестку дня в контексте саммита НАТО в Мадриде на следующей неделе».

Чехия

«Плодотворный разговор с господином Премьер-министром Фиалой. Обсудили приоритеты председательства Чехии в Совете Европейского Союза в последующие полгода. А сейчас я уверен, что голос Чехии — за Украину».

Бельгия

«Поблагодарил господина Премьер-министра Де Кроо за поддержку нашей европейской перспективы и пригласил посетить Украину. Надеюсь, что Бельгия примет существенное участие в послевоенном восстановлении нашей страны».

Австрия

«Благодарен господину канцлеру Негаммеру за политическую и гуманитарную поддержку, за понимание потребностей Украины. Мы можем сделать очень многое для развития отношений между нашими государствами».

Словения

«Договорились с господином Премьер-министром Голобом, что можем усилить сотрудничество между нашими странами. Поблагодарил за последовательную поддержку кандидатства для Украины».

Молдова

«Говорил с госпожой Президенкой Санду. Взаимно поддержали друг друга накануне важного заседания Европейского совета. И будем помогать друг другу быстрее пройти этот путь в Европейский Союз».

Литва

«Сегодня снова говорил с Президентом Литвы Гитанасом Наусидой. Выразил ему полную поддержку в связи с ситуацией вокруг Калининградской области России. Завтра продолжу такой марафон — должны обеспечить максимальную поддержку нашему государству».

Российский политолог Евгений Сатановский обращает внимание на то, что Зеленский рассматривает свою деятельность не как политику, а как сцену, экран или театральные подмостки и упивается обращенными на него огнями софитов.

«Кому война, кому мать родна. К Зеленскому западные президенты, премьеры, канцлеры, госсекретари и министры обороны косяком идут и все ему всё обещают. Правда, в уклончивых выражениях, но ему и этого хватает. Бегает перед камерами как полный придурок в своей майке цвета хаки с тризубом и пятнистых штанах, неприлично шмыгая носом, но изо всех сил кося под гордого барбудос и поводя свежеотращенной бородой, ловит кайф и купается во внимании публики. Уникальное шоу: превращение клоуна на глазах потрясённого человечества в нового Че Гевару. Актёр уже в образе, костюме и гриме, корчит героические рожи и становится в позу, массовка ему подыгрывает и реплики в соответствии со сценарием бросает… Шикарно развлекается эль-хунто президенте украино!», – пишет Сатановский в своем блоге.