Зеленский полностью отходит от договоренностей на Аляске, – зампостпреда России при ООН

Высказывания представителей Украины и Запада полностью обесценивает договоренности, которые были достигнуты между президентами США и России во время саммита на Аляске.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive завил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас происходит то, что группа стран, включая Украину и ее сторонников, европейские страны, пытаются шаг за шагом пересмотреть то, что было согласовано на Аляске. Они начали очень робко, потом стали говорить об этом открыто. Теперь они начинают кричать об этом, проверяя решимость президента Трампа выполнить то, что было согласовано на Аляске, по крайней мере, насколько это было понятно.