Зеленский полностью отходит от договоренностей на Аляске, – зампостпреда России при ООН
Высказывания представителей Украины и Запада полностью обесценивает договоренности, которые были достигнуты между президентами США и России во время саммита на Аляске.
Об этом в эфире видеоблога Deep Dive завил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сейчас происходит то, что группа стран, включая Украину и ее сторонников, европейские страны, пытаются шаг за шагом пересмотреть то, что было согласовано на Аляске. Они начали очень робко, потом стали говорить об этом открыто. Теперь они начинают кричать об этом, проверяя решимость президента Трампа выполнить то, что было согласовано на Аляске, по крайней мере, насколько это было понятно.
Мы видим, что то, что сейчас обсуждается и продвигается в европейских, в украинских СМИ, в заявлениях Зеленского, его приспешников и спонсоров, полностью противоречит духу Аляски, я бы так сказал. Потому что на Аляске было несколько важных заявлений, например, прекращение огня не является обязательным условием. Мы выступаем за прочный, долгосрочный, устойчивый мир, за устойчивое соглашение, и прекращение огня не является обязательным условием. Я думаю, все помнят, как президент Трамп четко и ясно это сказал.
Но если послушать, что говорил, например, Зеленский, он был полностью против прекращения огня, категорически отвергал любые возможности заключения мирного соглашения, отвергал любые значимые решения по вопросу языка, так что он вернулся к тем позициям, которые были до саммита на Аляске», – заявил Полянский.
