Зеленский полностью разорит Медведчука

Санкции, которые президент Владимир Зеленский вводит в отношении неугодных политиков в обход судов (решением Совбеза), могут полностью разорить любого политического оппонента.

В перспективе такой инструмент, задействованный сейчас, например, в отношении депутата Виктора Медведчука, может быть использован властью для грабежа не только политических оппонентов, но и населения, считает экс- заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Представьте, что Медведчук задекларировал автомобиль (это чистая правда), автомобиль условно стоимостью в миллион. Он, как любой гражданин, обязан платить транспортный налог на этот автомобиль. Налоговая выставляет ему налоговое требование об уплате транспортного налога, Медведчук идет в банк, а банк не принимает платеж – дают ему письменный ответ о том, что никакие платежи от Медведчука банк принимать не будет, поскольку это запрещено санкциями, наложенными президентом Зеленским. Медведчук пытается перечислить деньги, банк отказывает, он приносит наличные – банк отказывает.

Дальше налоговая, не получив от Медведчука транспортного налога, арестовывает автомобиль, а дальше вы сами понимаете, что будет при неуплате транспортного налога – автомобиль подлежит продаже с аукциона ,в котором поучаствуют близкие к налоговой службе и Офису президента люди.

Когда налоговая выставит этот автомобиль на продажу (а я напомню, что заплатить нужно будет в бюджет в случае с его автомобилем 25 тысяч гривен), налоговая, для того чтобы удовлетворить требования бюджета, может продать автомобиль за 25 тысяч гривен – автомобиль стоимостью в миллион!

Кто выиграет этот аукцион? Конечно же, лицо близко к налоговой, к офису президента. Заплатит это лицо 25 тысяч гривен в кассу, налоговая погасит стоимость транспортного налога на автомобиль, автомобиль перейдет в собственность лиц, участвующих в аукционе.

Точно так же налоговая поступит с домом Медведчука, земельным участком, с его квартирой. У Медведчука таким вот нехитрым способом они могут отобрать всё его имущество, подлежащие налогообложению.

И это уже сегодня происходит – сегодня автомобиль Медведчука арестован, сейчас его выставят на торги и продадут.

А вы говорите, что санкции никак не влияют на имущество людей попавших, под эти санкции. Еще раз повторюсь – это коррупционная преступная схема грабежа населения. Пока – богатого населения, потом, когда богатые закончатся, пойдут людям среднего достатка, потом пойдут те, кто не имеет достаточного количества денег.

Они ограбят всех. Ограбят и сбегут отсюда – они же в этой стране жить не собираются», – сказал Ренат Кузьмин.