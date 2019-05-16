Зеленский получил дату инаугурации, но Верховная Рада может сорвать его планы

16.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Верховная Рада проголосовала за дату проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Заленского, назначив церемонию на 20 мая.

Это на день позже, чем требовал сам новоизбранный глава государства. Тем не менее, теоретически, у него сохраняются шансы для досрочного роспуска парламента и объявления внеочередных выборов. Это было бы выгодно Зеленскому, чтобы, пользуясь пиком популярности, завести в Раду максимальное число своих депутатов.

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Однако сценарий Зеленского может быть сорван, если представители Блока Порошенко и Народного фронта Арсения Яценюка в ближайшее время объявят о распаде коалиции.

По закону в этом случае парламент получит 30 дней для формирования нового большинства. Фактически это станет иммунитетом для действующего состава Рады на случай, если бы Зеленский хотел распустить ее.

Однако за этот же месяц истечет максимальный срок до даты очередных перевыборов Рады, когда Зеленский мог бы объявлять досрочную кампанию.

Отметим, что всего к рассмотрению Рады было представлено семь проектов постановлений о проведении инаугурации с разными датами – 17 мая, 19 мая, 20 мая, 26 мая, 28 мая, 1 июня, 2 июня.

Интересно, что в ходе обсуждения даты инаугурации сын экс-главы УПА Романа Шухевича, депутат Верховной рады Юрий Шухевич назвал инициативу Зеленского назначить мероприятие на 19 мая «плясками на костях».

«18 мая – день депортации крымских татар. 19 мая – день памяти жертв большевистского террора. А такое настаивание на этой дате, чтобы при спущенном желто-голубом флаге с чёрной ленточкой проводить инаугурацию! Разве это не символично – потанцевать и поглумиться над памятью и костьми, которые лежат на Буковине в сотнях и тысячах могил? Разве это не идеологический реванш?» – сказал Шухевич, который на минувших выборах подыгрывал Порошенко.

В свою очередь, поддерживающий Зеленского Виталий Куприй вышел на трибуну с петлёй от виселицы и сказал, что, если требование Владимира Зеленского по назначению инаугурации в кратчайшие сроки не будет выполнено, то Украину может ждать новый Майдан, а депутатов – расплата.

Далее в ходе голосования церемония инаугурации была назначена на 10:00 утра 20 мая.