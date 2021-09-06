Зеленский получил от Байдена временный ярлык на княжение

Поездка в США стала для президента Украины Владимира Зеленского гарантией стабильности его положения и легитимизировала его в глазах местных элит.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Даниил Богатырёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основной целью любой поездки украинского президента или любого другого политика в США после 2014 года является внешняя легитимация, то есть, это грубо говоря, в случае с Зеленским поездка к Байдену за так называемым ярлыком на княжение. Цель здесь состоит в том, чтобы показать всем политическим конкурентам Зеленского внутри Украины, что с ним по-прежнему разговаривают в Штатах, ему по-прежнему предоставляют какие-то прибавки к военной помощи, какие-то подачки, хотя, по сути, это является таким видом спонсированием американского военно-промышленного комплекса и так далее и тому подобное.

Достигнуть этой цели ему удалось. Если пару месяцев назад ходили слухи о том, что олигархии проявляют все большее и большее недовольство Зеленским и уже как-то собираются кооперироваться, чтобы что-то организовывать на осень (особенно интенсивными эти слухи были где-то около месяца назад), то сейчас мы этих слухов не слышим, они куда-то испарились.

И это – в значительной степени результат поездки Зеленского к Байдену, результат того, что Байден выделил 60 миллионов дополнительных на военную помощь и все увидели, что с Зеленским разговаривают в Вашингтоне. Да, не о том и не так, как хотелось бы Зеленскому, но, в сущности, какая разница – американцы просто дали понять, что их устраивает этот человек в кресле президента Украины на сегодняшний день, и менять его какими-то не предусмотренными конституцией способами они не готовы, и терпеть такую смену также не готовы.

То есть, это сигнал для олигархов, таких как Коломойский, Фирташ и ряд других олигархов, обиженных Владимиром Зеленским за последнее время, что предпринимать активные действия по его устранению из власти не нужно. То есть, каких-то существенных изменений не будет по моим прогнозам», – утверждает Даниил Богатырёв.