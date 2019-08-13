13.08.2019, Киев, Игорь Петров
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
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Зеленский получил отлуп от нормандского формата

У президента Украины Владимира Зеленского нет четкой позиции по урегулированию конфликта на Донбассе, что стали понимать в Европе.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У него нет ясного представления, что он собирается делать. Думаю, и Макрон, и Меркель понимают, что у человека нет позиции. Не хочешь выполнять Минские соглашения – скажи: «Не можем выполнить потому-то». Нет, не говорят. Это сложно сказать потому что и решение Совбеза ООН, надо выполнить.

Сказать не хочется и выполнять не хочется. Так зачем нормандский формат собирать, когда все они говорят что надо выполнить Минские соглашения? Зачем встречаться нормандским форматом? Чтобы посидеть в кругу мировых лидеров? Но не будет такой встречи до тех пор, пока не будет понятно, что Украина готова выполнять свою часть Минских соглашений, Россия – свою часть», – сказал Погребинский.

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