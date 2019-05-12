Зеленский получил ответ: Донбасс выбирает Россию

12.05.2019, Донецк, Александр Гусар

В субботу в Донецке прошли торжества по случаю пятилетия референдума о независимости республики, не признавшей совершенный при поддержке Запада государственный переворот на Украине. Митинг в ДНР можно считать еще одним сигналом Владимиру Зеленскому, который, вопреки надеждам избирателей, продолжает придерживаться риторики майданного режима относительно Донбасса. Собравшиеся на центральной площади Донецка развернули плакаты «Мы выбираем Россию», а глава ДНР Денис Пушилин со сцены исполнил песню «Россия, Родина-мать».

«Сегодня мы не только не растеряли решимость, мы стали уверенными и приобрели опыт, мы ощущаем поддержку народов дружественных стран. В конце апреля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке выдачи гражданства России нам – гражданам Донецкой и Луганской Народных Республик. Это важнейшая веха в истории нашего государства. Мы не просто стали ближе к России, мы теперь фактически её часть», – сказал Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В праздничном шествии приняли участие руководители ДНР, официальные делегации из Российской Федерации, Республики Южная Осетия, Абхазии, а также гости из Австрии, Италии, Бельгии, Сирии и многих других государств.

«Около 40 тысяч человек сегодня приняли участие в праздничном шествии «Лента времени», посвящённом пятилетию референдума и образования Донецкой Народной Республики. Очень впечатляющее зрелище. У всех радостные, счастливые лица. Много детей, среди которых были и ровесники ДНР. Думаю, сегодня уже ни у кого не возникает сомнений, что никакие преграды, блокады, санкции не могут сломить стальной горняцкий дух дончан», – поделился впечатлениями депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.

«То испытание, которое вы прошли и проходите уже пять лет – это говорит о том, что впереди у Донбасса большое будущее. И Донбасс будет процветающим, полноправным субъектом Российской Федерации», – сказала депутат Госдумы Наталья Поклонская, обращаясь к дончанам.

В ходе митинга состоялось коллективное исполнение гимна ДНР с прямым включением из городов Макеевка, Горловка, Енакиево и другими.

Завершился праздник концертом с участием звёзд российской эстрады и салютом.