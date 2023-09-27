Зеленский получил политическую оплеуху от Интерпола

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Режим Владимира Зеленского получил громкую политическую оплеуху от Интерпола – именно так можно оценивать отказ этой международной организации от преследования по запросу Киева Рената Кузьмина – известного политика, бывшего заместителя генпрокурора Украины, в свое время отправившего за решетку Юлию Тимошенко за её газовые махинации.

Нынешние украинские власти добиваются ареста Кузьмина, обвиняя его в «госизмене» за призывы к нормализации отношений с Россией. Кузьмин незаконно лишен украинского гражданства и мандата депутата Верховной рады, куда был избран от ныне запрещенной партии ОПЗЖ.

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«Центральный офис Интерпола, сославшись на статью 3 Устава, утверждённого 25 сессией Генеральной Ассамблеи, отказался объявлять Кузьмина в международный розыск в связи с явной политической мотивацией обвинений. Раздражение, которое последнее время Зеленский вызывает у мирового сообщества, нарастает. Вот и Интерпол добавил масла в огонь», – так трактует происходящее адвокат Камиль Кирпичев.

Он напомнил, что среди репрессированных режимом Зеленского оппозиционеров — лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, депутаты Тарас Козак, Андрей Деркач, Олег Волошин и т.п., а также священники УПЦ, журналисты, блогеры и другие оппоненты режима.

«Всего же по сфабрикованным обвинениям в отношении оппонентов власти расследуется около 17 тысяч уголовных дел. Учитывая наметившиеся тенденции в мировой политике, а также недвусмысленную позицию Интерпола, обвинение Зеленского в политических репрессиях с целью узурпации власти — это лишь вопрос времени», — уверен Кирпичев.