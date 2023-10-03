Зеленский получил пощечину от Запада – Дудкин

Отказ Палаты представителей США гарантировать финансирование Украине и новость о том, что главы МИД Евросоюза не смогли договориться об очередном пакете военной помощи на 5 миллиардов долларов – это тревожный сигнал для киевского режима.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политический и военный эксперт, член движения «Другая Украина» Юрий Дудкин.

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«То, что творится на сегодняшний день и в Конгрессе США, где в течение 45 дней Украине пока отказали в финансовой помощи в 24 миллиарда долларов, а обещали только 6, но и неизвестно еще, получат ли они эти 6 миллиардов долларов. Растет большинство, особенно среди республиканцев, тех конгрессменов и сенаторов, которые сомневаются в дальнейшем постоянном финансировании киевского режима так как Зеленский и его подручные не представили ни одной бумажки отчетов по тому, как они уже использовали эти десятки миллиардов долларов за полтора года. Ну и, естественно, как снег на голову, вчера в Одессе Боррель собирал министров иностранных дел Евросоюза, где также не пришли к единому мнению, что Украине необходимо выделить немедленно какие-то 5 или 6 миллиардов евро. На данный момент вопрос не решен, и это очередная пощечина и «желтая карточка» Зеленскому о том, что в дальнейшем все финансирования со стороны и США, и Евросоюза будут проходить под строгим, постоянным контролем», – заявил Дудкин.