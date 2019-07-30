30.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Политика, Сюжет дня, Украина
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Зеленский получил предупреждение о военном перевороте

Президенту Украины Владимиру Зеленскому угрожает опасность. 24 августа его могут свергнуть военные, которые соберутся на альтернативный парад.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил известный украинский композитор, шоумен Владимир Быстряков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Быстрякова, Зеленскому в кресле президента сейчас совсем не до шуток.

«Сейчас вообще идет речь о том, что это может быть чревато для его жизни и этим обуславливаются какая-то нерешительность и совершенно непонятные шаги, которые идут вразрез с адекватными надеждами. Если 73% голосуют за перемены, значит, эти перемены нужно проводить», – сказал композитор.

Он говорит, что его беспокоит 24 августа – день, когда на Украине празднуют провозглашение независимости.

«Потому что перед сдачей полномочий Петр Алексеевич наделил всевозможными орденами и званиями целую группу людей в военной форме. Поэтому абсолютно не исключено военное вмешательство в это все дело. До сих пор у нас армия была вне политики, но я боюсь, как бы этим празднованием 24 августа не началась новая волна насилия. Эти люди, которые были вышиблены из политики, они так просто свое кресло не отдадут – слишком много на них и преступления, и крови», – заявил Быстряков.

Отметим, что Зеленский отказался проводить военный парад 24 августа, после чего боевики так называемой АТО объявили, что проведут в этот день альтернативное шествие.

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