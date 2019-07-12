Зеленский помиловал украинца, осужденного в России за разбой

12.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал осужденного в РФ украинского заключенного Сергея Литвинова, который находится в Диканевской исправительной колонии, передает корреспондент ПолитНавигатора.

В Министерстве юстиции Украины подписан приказ о немедленном освобождении Литвинова. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов на своей странице в Facebook.

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“Подписал приказ о немедленном освобождении Сергея Литвинова с Диканевской исправительной колонии”, – написал Петухов.

Он также обнародовал приказ, где указано, что Литвинова помиловал президент Украины Владимир Зеленский.

Указ о помиловании датирован 11 июля 2019 года.

Как сообщали украинские СМИ, осужденный в России украинец Сергей Литвинов, находится сейчас в Диканевской колонии №12 города Харькова. Как сообщил журналистам сам Литвинов, там он находился с 1 марта 2019 года. Его передали в соответствии с международной конвенцией между Россией и Украиной.

Напомним, жителя села Камышное Луганской области Сергея Литвинова задержали летом 2014 года в Ростове-на-Дону по обвинению в разбое – по словам защиты, сфальсифицированным. В 2016 году он был этапирован в колонию в Магадане, получив по приговору суда в Ростове-на-Дону восемь с половиной лет заключения.